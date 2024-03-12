Несут смерть и разрушение: Селезнев рассказал о новом виде авиационных бомб, который оккупанты применяют в Украине

В последнее время Россия массово использует КАБы по всей линии фронта, а теперь оккупанты начали применять еще и новый вид авиационных бомб. Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что такое вооружение врага несет смерть и разрушение.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA. По словам эксперта, речь идет об управляемых авиационных бомбах, содержащих в себе боевую часть на основе фугасной авиабомбы массой в 1500 кг.

Это втрое больше, чем обычно до этого оккупанты использовали авиационные бомбы FAB-500, FAB-250.

"Полуторатонная бомба, в которой боевая составляющая равна примерно половине, более 700 кг, она несёт смерть и разрушение. Фактически наши полевые укрепления при применении врагом FAB-1500 не способны удерживать такие атаки со стороны вражеской авиации. Воронки от тех FABов остаются в земле глубиной 5 или даже 8 метров", – пояснил он.

Селезнев отметил, что нужно максимально противодействовать носителям тех же управляемых авиационных бомб. Именно они должны быть приоритетной целью наших систем противовоздушной обороны.

"А значит, снова возникает вопрос получения дополнительных ресурсов для наших комплексов противовоздушной обороны. И о самих комплексах, и о ракетах для них, чтобы иметь возможность уничтожать вражеские самолеты, которые до этого сейчас могут запускать управляемые авиационные бомбы с расстояния до 60 км", – пояснил он.

Эксперт добавил, что фактически вся вражеская авиация сейчас не попадает в зону действия украинских тактических комплексов ПВО.

"То есть нужны комплексы ПВО среднего и дальнего действия. Вызов очень серьезный, но это амбициозная задача для нашего дипломатического корпуса по созданию соответствующих возможностей, которые достигаются путевым переговоров с нашими западными партнерами о дополнительных поставках таких типов комплексов", – подчеркнул он.

Напомним, страна-агрессор Россия продолжает усилия по расширению производства управляемых планирующих бомб для использования в прифронтовых районах Украины. К тому же в последнее время оккупанты наносят удары с помощью уже усовершенствованного такого вооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала 2024 года Россия начала очень быстро терять тактическую авиацию, в том числе фронтовые бомбардировщики с функцией истребителя Су-34. Эти самолеты являются основной "рабочей птичкой" в функционале применения управляемых авиационных бомб, без которых оккупанты не способны эффективно пробивать укрепрайоны ВСУ.

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