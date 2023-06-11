'Нет фактов, что военные на свободе': у Буданова прокомментировали передачу украинских пленных Венгрии

В Главном управлении разведки Минобороны Украины прокомментировали заявления о передаче оккупантами украинских пленных Венгрии. Там отметили, что у Киева пока нет информации о том, на свободе ли наши военные.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 10 июня, сказал представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, точно также неизвестно, произошла ли вообще передача украинских военнопленных.

"По состоянию на сейчас у нас нет информации о том, что факт произошел, что пленные уже на территории этой страны и на свободе. Поскольку Украина – это цивилизованное государство, то для нас главное – человек и жизнь. Надеемся, что в результате этих манипуляций с стороны государства-агрессора часть украинцев окажется на свободе", – заявил Юсов.

Украинская сторона пообщается со всеми участниками передачи наших военных, чтобы узнать все детали. После этого будут предоставлены дополнительные комментарии.

"Тема чувствительная, здесь любое слово может повлиять на результат. Мы будем говорить со всеми участниками этого процесса и выяснять моменты", – отметили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Русская православная церковь и ее патриарх Кирилл (Гундяев) передали Венгрии украинских военнопленных без согласования с Украиной. Речь идет об 11 человек.

– В Венгрии подтвердили заявление российской православной церкви о передаче ей 11 украинских военнопленных. Процесс координировал венгерский вице-премьер-министр по церковным делам Жольт Шемьен.

– В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами по освобождению пленных украинских бойцов.

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