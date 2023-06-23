'Нет ничего невозможного, вопрос только в подготовке': полковник СБУ прокомментировал реалистичность форсирования Днепра ВСУ

Российские оккупанты делают все, чтобы не дать ВСУ форсировать Днепр – левый берег практически весь заминирован. Тем не менее, для украинских воинов нет ничего невозможного.

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Об этом рассказал секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в интервью "Телеграфу".

По его словам, до подрыва Каховской ГЭС на временно оккупированных территориях Херсонщины находилось до 100 тысяч российских захватчиков. Еще одна группировка в Крыму стоит резервом.

"Там стояла десантная дивизия. Морские пехотинцы, артиллерийские подразделения, подразделения Росгвардии, так называемые подразделения терробороны. Всего до 100 тысяч из них там. Есть группировка в Крыму, которая стоит как резерв", – рассказал Костенко.

За это время оккупанты смогли достаточно хорошо подготовиться к наступлению ВСУ.

"По нашей информации, и вода, и левый берег заминированы полностью. Есть пути, по которым они могут спускать лодки. Но если брать в целом, то узкие места в районе Каховки, где Днепр в ширину 280 метров (еще до подрыва ГЭС. — Ред. .), они заминировали — и воду, и берега", – сообщил нардеп.

Костенко отметил, что если когда-нибудь станет вопрос форсирования Днепра, то это будет значительным препятствием.

"Но нет ничего невозможного. Вопрос в подготовке. И вопрос цены. Когда враг имеет такое серьезное вооружение, это может повлечь большие потери и все это понимают", – подчеркнул полковник СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-командующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес выразил убеждение, что ВСУ смогут прорвать линии обороны российских оккупантов и дойти до Крыма уже к концу лета 2023 года. По его словам, для этого страны Запада должны расширить военную помощь Киеву.

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