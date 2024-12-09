'Нет панацеи': эксперт сказал, какое оружие могло бы переломить ход войны в Украине

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло считает, что нет определенного вида вооружения, которое могло бы кардинально переломить ход войны в пользу Сил обороны Украины. На этом этапе войны Украине важно дальше получать дальнобойное вооружение – ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp.

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В интервью OBOZ.UA эксперт отметил, что ракеты с большой дальностью поражения могут снизить давление на нашу курскую группировку. Также важны противопехотные мины, чтобы ставить заграждения против "ползущих" наступлений российских оккупантов.

"То есть любая линейка очень важна, как и усиление нашей ПВО, причем, постоянное, потому что давление с неба достаточно большое", – считает он.

В то же время, по словам эксперта, существенным шагом вперед стало бы размещение стратегического неядерного вооружения. Это отмечено в Плане победы Украины, представленном Владимиром Зеленским.

Речь идет о ракетах Tomahawk и Strike Missile Tomahawk с соответствующим согласованием всех целей, составляющих основу российского военно-промышленного комплекса.

"Потому что непрекращение боевых действий – а сейчас хотят просто прекращение огня, – возможно лишь, если на территории Украины будет сила, которая будет способна противостоять Российской Федерации. Следовательно, этот трек, этот вызов предстал перед нашей дипломатией, особенно после удара Путина "Орешником", с которым мы будем работать с новой администрацией Трампа", – уверен Жмайло.

Что касается восстановления ядерного статуса Украины, то, отметил он, этот вопрос сейчас не обсуждается. Он считает, что заигрывать с этим не стоит.

"Речь идет о неядерном стратегическом вооружении. Системы, которые я назвал – это баллистические ракеты среднего радиуса действия. Так же как и "Орешник", прилетевший без ядерного заряда, среднего радиуса действия. Он может лететь значительно дальше, на 5-6 тысяч километров, хотя запускали его с расстояния 600 километров от территории Украины. Тоесть, все, что неядерно6, точно можно предоставить Украине. Здесь вопрос только политический", – сказал Жмайло.

По его убеждению, если можно сбивать ракеты над небом Израиля и бить ракетой Tomahawk по йеменскому хуситу без всякой амуниции, то им точно можно бить по террористам, которые рвутся не только в Украину, а хотят пройти в Европу и угрожать всему свободному миру.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина обратилась к странам НАТО со срочным запросом о предоставлении по меньшей мере 20 систем ПВО для защиты от воздушных атак россиян.

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