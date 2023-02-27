Нет признаков, что Китай поставляет России оружие – Буданов

В последнее время в США не раз высказывали мнение о том, что Китай может поставлять оружие России. В то же время, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не разделяет такое мнение.

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Буданов заявил, что не видит никаких признаков поставок Поднебесной оружия в Российскую Федерацию. По его словам, это даже не оговаривается. Об этом глава ГУР рассказал в интервью "Голосу Америки".

"По состоянию на данный момент не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже обсуждаются такие вещи", – сказал Буданов.

При этом руководитель разведки подчеркнул, что опирается исключительно факты, а не чье-то суждение.

По словам Буданова, фактически по состоянию на данный момент Россия получает оружие фактически только из Ирана. Несмотря на то, что агрессор пытается купить оружие где угодно, пока он ограничен только поставками из Тегерана.

России отказала Сербия, на которую в Кремле возлагали большие надежды, а информация о том, что какое-либо вооружение РФ получила из КНДР, остается неподтвержденной.

"У нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, вот оно здесь было использовано. Возможно еще мы этого просто не видели, или оно идет на какие-то другие, как то говорят, нужды", – отметил Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что хотя Россия и пытается приобрести оружие через третьи страны, результатов этого пока нет.

"Есть определенные попытки купить через третьи страны – более или менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", – подчеркнул Буданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Буданов заявил, что государство-террорист Россия, развязавшая войну в Украине, не готова к длительным боевым действиям. Ее ресурсы достаточно ограничены во времени и объемах.

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