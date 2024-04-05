'Неустанная работа': Сырский показал, как защитники Украины уничтожают оккупантов и их технику. Видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российские оккупационные войска, пришедшие на нашу землю, чтобы оккупировать ее. Так, недавно в сети показали эффектные кадры с поля боя с поражением вражеской техники и оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. На кадрах видно, как целые колонны техники российских войск превращаются в металлолом, попав под огонь наших защитников.

"Непрерывная работа Сил обороны Украины – враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", – написал Сырский.

Ранее сообщалось, что бойцы бригады быстрого реагирования Нацгвардии "Рубеж" отрабатывают по вражеским целям один за другим. Так, украинские защитники показали кадры с поля боя, напоминающие компьютерную игру. Но это не игра, а реальность, предупреждают бойцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в НГУ показали видео уничтожения вражеской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" вблизи Тернов Донецкой области. Российский комплекс, ведущий огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами, был поражен прямым попаданием FPV-дрона.

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