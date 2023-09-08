"Невозможно договориться с лжецом": Зеленский объяснил, почему переговоров с Путиным не будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смерть лидера "вагнеровцев" Евгения Пригожина является доказательством того, что сотрудничать с диктатором Владимиром Путиным невозможно. Глава государства добавил, что президент РФ никогда и ни с кем не приходил к компромиссу, ведь он всегда действует в своих интересах.

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Об этом он сообщил в интервью изданию CNN. По словам Зеленского смерть Пригожина стала показательным моментом.

"Контрнаступление Украины пока принесло лишь скромные результаты, но я отвергаю предположения, что пришло время вести переговоры о мире с Кремлем. Когда вы хотите найти компромисс или диалог с кем-то, вы не можете сделать это с лжецом", — сказал Зеленский.

По словам президента Украины, показательная смерть главы ЧВК "Вагнер" после того, как он возглавил восстание против путинского ведения войны, стала предупреждением, к которому следует прислушаться.

В источнике говорится, что в то время как Соединенные Штаты и другие ключевые украинские союзники продолжают поставлять оружие Киеву, подчеркивая, что условия для достижения "справедливого и прочного" мира еще не созданы, несколько других видных мировых лидеров, таких как президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, настаивают на переговорах.

В поддержку своей позиции украинский лидер привел примеры других стран, которые подверглись нападениям российских солдат и продолжают быть частично оккупированными Москвой.

"Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?" – риторически спросил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, возможность переговоров с нынешней российской властью являются "вопросом очень специфическим", поскольку Кремль не выполняет данные обещания и взятые на себя обязательства. Ярким подтверждением этому могут быть недавние договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и владельцем российской частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, достигнутые после вооруженного мятежа наемников.

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