Невозможно, но мы не возражаем: в Германии сделали уточнения относительно членства Украины в НАТО

В ФРГ заявили, что не возражают против вступления Украины в НАТО, однако во время войны это сделать невозможно. При этом сама Германия стала членом Альянса при подобных обстоятельствах.

Посол Германии в Украине Мартин Егер в интервью "Европейской правде" прокомментировал ситуацию на июльском саммите НАТО в Вильнюсе, когда его страна была единственной из европейских государств, выступившей против вступления Украины в Альянс. Он сделал уточнение.

"Нет, мы не выступаем активно против членства Украины. Не надо так думать. Для нас очевидно, что будущее Украины – в Европейском Союзе и НАТО. А мы сейчас обсуждаем только пути вступления в НАТО", – сказал Егерь.

По его словам, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе было четкое понимание всех сторон того, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока идет война.

К слову, сама Германия стала членом НАТО в 1955 году во время холодной войны и, несмотря на разъединение самой страны.

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В интервью Мартин Егерь отметил опыт украинской армии, которая "может стать огромным активом для Североатлантического Альянса в будущем".

"Но, несмотря на все это, определяющим является то, что должно быть принято политическое решение о вступлении. А сейчас мы имеем то, что имеем", – сказал посол.

Немецкий дипломат убежден, что результаты саммита в Вильнюсе всех удовлетворили.

"На этой основе мы смотрим в будущее и продолжаем работать", - резюмировал Егерь.

Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Олаф Шольц отверг сценарий ускоренного присоединения Украины к НАТО. В то же время, он пообещал нашему государству долгосрочные гарантии безопасности.

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