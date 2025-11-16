Незаметно направили машину к оккупантам: наземный робот-камикадзе впервые ликвидировал живую силу врага. Видео

Бойцы бригады К-2 впервые применили наземный робот-камикадзе против живой силы врага на передовой. Подразделение направило машину к группе российских оккупантов и взорвало ее во время контакта. Происшествие произошло во время одного из боевых выходов батальона наземных беспилотных комплексов.

Видео операции опубликовали на официальном Telegram-канале бригады К-2. В ролике оператор робота с позывным Миксер подробно объясняет, как происходило поражение группы противника.

В коротком фрагменте видно и сам момент подрыва: "Вот эти трое ребят вражеской национальности – вообще не видят меня!".

Первый боевой опыт

Подразделение наземных беспилотников К-2, которое только недавно сформировалось, продолжает накапливать опыт в реальных условиях. Пилот Миксер рассказывает, что робот сначала двигался по дороге. Уже через несколько секунд он заметил трех оккупантов слева, откатил машину назад и начал наблюдать, чтобы убедиться, кто именно перед ним. После подтверждения, что это российские военные, оператор решил действовать осторожно, чтобы машина оставалась незамеченной.

Миксер признает, что на мгновение подумал, будто враг заметил беспилотник, когда один из солдат внезапно развернулся. Но, как выяснилось, тот просто что-то потерял.

"Думаю: ну и хорошо, сейчас я потихоньку поеду за вами. И тут один начинает разворачиваться, думаю: ну все, меня увидели, сейчас начнется стрельба. Оказывается, что нет – он что-то потерял, что-то выпустил", – вспоминает боец в видео. Этот момент, как он добавляет, и позволил подойти еще ближе.

Ход операции

Оккупанты зашли под мост, и в этот момент оператор направил машину прямо к ним. После активации взрывного устройства один захватчик погиб мгновенно, еще один получил ранения и пытался отступить. Третий находился в состоянии дезориентации, и его уже добили операторы FPV-дронов, которые работали рядом.

По словам бойцов, это первый известный случай, когда наземный беспилотный комплекс К-2 непосредственно ликвидировал живую силу врага. До этого такие машины использовали в основном для доставки боекомплекта или эвакуации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Сухопутных войсках ВСУ показали четыре основных типа наземных роботизированных комплексов, которые уже используются в боевых условиях. Речь идет о "Ярости", "Термит", "Гном-минер" и Ardal – технике, которая помогает на самых опасных участках фронта. Комплексы уже спасают жизни украинцев на передовой, проводя эвакуацию, логистику и минирование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!