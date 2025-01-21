Ни единого солдата на передовой, только роботизированные системы: Храпчинский озвучил прорывную идею

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что в ситуации, когда российская оккупационная армия имеет существенное преимущество в живой силе, Украина сосредоточится на наращивании беспилотной составляющей, роботизированных платформ. Действительно, Украина может стать первой в мире страной, у которой на линии боевого столкновения не будет личного состава, она будет воевать с помощью роботизированной техники, которой будут управлять операторы с безопасного расстояния. Де-факто речь идет о новых стандартах ведения боевых действий.

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Что для этого нужно? Прежде всего, объединение вокруг этой идеи ведущих аналитиков, инженеров и отечественных производителей, которые уже сегодня готовы выполнить эту задачу для украинской армии. Как только это станет возможным, вражеские "мясные" штурмы уже не будут иметь никакого эффекта.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

– Во время своего свежего интервью главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что в мире есть лишь несколько систем ПВО, способных перехватить "Орешник". Украина таких на вооружении не имеет, но работает над созданием собственных систем ПВО, а также ракетной системы, не хуже Patriot, которая могла бы играть роль сдерживающего фактора. По вашим данным, сколько "Орешников" сейчас есть в России? Некоторые источники утверждают, что Россия не смогла поставить их производство на конвейер. Благодаря чему Украина может разработать такие эффективные средства ПВО?

– Если мы говорим о непосредственной угрозе со стороны "Орешника", нужно понять, что на самом деле в мире существует около семи систем, которые могут быть задействованы для перехвата таких ракет. Здесь, безусловно, речь идет о противоракетной обороне – о высшем эшелоне систем ПВО, системах, которые могут перехватывать ракеты вне атмосферы. Там ракеты используют не силу аэродинамики, а дополнительные двигатели, которые корректируют наведение на цель. Это кинетическое уничтожение, то есть попадание в саму ракету, в то время, как большинство систем ПВО взрывает определенный взрывной элемент рядом.

Таким образом, если говорить о наиболее эффективных системах, которые Украина могла бы получить, то это американская THAAD и израильская Arrow. Тем более, что недавно США передали такую систему Израилю, и она показала себя эффективной против межконтинентальных баллистических ракет. На самом деле, систем мало. Большинство систем стационарные. В частности, такие системы стоят в Польше и в Румынии.

Что касается собственных возможностей, то нужно понять, что Украина во времена Советского Союза предложила большое количество решений в средствах поражения и в системах ПВО, потому что у нас есть и "Квант-радиолокация", и "Южмаш", и "Луч". Есть достаточно производственных мощностей и достаточно "мышечной памяти", которая позволила бы нам это создать.

У нас есть некоторые разработки. Наши предприятия работают над созданием систем, которые могли бы быть не хуже Patriot и могли бы решать большинство проблем, с которыми сталкивается Украина.

Что касается самого "Орешника", то я всегда вспоминаю старую шутку. Когда спрашивали, какое самое мощное оружие, отвечали – крейсер "Аврора". Почему? Потому что он один раз выстрелил – и 75 лет руины. Здесь нужно понять, что на самом деле "Орешник" в большей степени средство психологического давления, чем реальное оружие. Потому что на таких расстояниях он мало эффективен. Это, во-первых. Во-вторых – изготавливать такую ракету россиянам очень сложно, потому что большинство комплектующих, в которых нуждается Россия – это западные комплектующие, и Китаем они не обойдутся.

По моему усмотрению, "Орешник" – это просто переработанный "Ярс". Это ракета, которая себя зарекомендовала. Ее несколько модернизировали, чтобы использовать на малом расстоянии, потому что любая межконтинентальная ракета неэффективна на расстоянии до 2 тысяч километров. И то свечение, которое мы видели, связано именно с тем, что ракета была задействована на короткое расстояние.

Поэтому я бы больше боялся не так "Орешника", как крылатых ракет, "Кинжалов", "Искандеров", всего того, что и так прилетает по Украине. Но мы имеем противодействие. Понятно, что не во всех городах мы можем противодействовать баллистическим ракетам, не везде мы можем противодействовать переделанным советским С-300 системам, которые работают по наземным целям.

Итак, я считаю, что больше проблем с тем, чем нас закидывает РФ, тем более, что большинство этих средств поражения могут нести ядерные боеголовки.

– Генерал Сырский также признал, что выиграть войну в обороне невозможно. По его словам, Украина должна внедрять то, в чем она имеет преимущество, а именно беспилотные системы. Генерал рассказал, что сейчас происходит наращивание беспилотной составляющей, развиваются роботизированные платформы. Считаете ли вы, что благодаря новым технологиям, беспилотным системам можно существенно улучшить ситуацию на фронте даже в условиях, когда враг значительно преобладает численно?

– Начнем с того, что когда мы говорим о наземных роботизированных системах, беспилотных комплексах, мы говорим о том, что это эффективная замена личному составу. Это более выносливая замена, которая не боится ранений и может работать дальше и т.д.

На самом деле, у нас есть уникальная возможность стать первой страной в мире, которая будет воевать роботизированной техникой, в которой на линии боевого столкновения не будет личного состава. Но при условии, что эта роботизированная техника будет работать слаженно, и наши операторы будут работать на безопасном расстоянии от театра боевых действий.

На самом деле, большинство "мясных" штурмов со стороны РФ можно качественно отработать за счет роботизированной техники. Наземные системы могут заменять подходы, разведчики определяют, откуда прорывается враг, дроны-камикадзе могут бить по пехоте или тяжелой технике при попытке заката. Дополнительные возможности появляются и с применением классических систем поражения, когда мы говорим о применении артиллерийского минометного огня по координатам, которые нам выдают разведывательные беспилотники.

Нужно также понимать, что большинство вражеских попыток атаковать нас своими беспилотными системами можно предотвратить за счет средств радиоэлектронной борьбы. Более того, мы можем применять средства РЭБ не только как средство защиты, но и как элемент создания имитации работы.

Мы находимся в переломном моменте, когда мы можем предложить решение за счет роботизированной техники, а не личного состава. Для этого нужно существенно изменять подход. Здесь нужны колоссальные изменения в Вооруженных силах Украины, ведь мы двигаемся к стандартам НАТО. Но следует отметить, что стандарты НАТО не предусматривали такого большого количества роботизированной техники. Именно поэтому мы говорим о том, что Украина может стать первой в мире страной, которая полностью заменит личный состав роботизированной техникой и задаст новые стандарты ведения боевых действий.

Но для этого нужно в разы увеличивать возможности наших производственных мощностей. Частные компании на 100% готовы обеспечить Силы обороны такими средствами, но требуется стратегический подход, в частности, формирование технических задач, которые будут актуальны в течение длительного периода времени. Речь идет о создании определенного института, о технологической ставке, о которой упоминал президент. Нужны качественные аналитики, качественные инженеры, которые будут обрабатывать всю информацию по линии боевого столкновения и предлагать действенные решения. Необходимо формировать четкую потребность в различных типах вооружения и тактику их применения.

В таком случае, каким бы ни было количество личного состава врага, чем больше высокотехнологичного вооружения мы поставим, тем быстрее мы сможем преодолеть "мясные" штурмы врага.