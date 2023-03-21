'Ни о каких идейных составляющих речь не идет': в ГУР рассказали, почему оккупанты-'мобики' не бегут с передовой, хотя не хотят воевать

У российских "мобиков" нет никакой мотивации воевать в Украине, и большинство из них с удовольствием сбежали бы с поля боя. Однако их сдерживают заградительные отряды.

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Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что сейчас перехватывается большое количество звонков россиян, в которых слышна их паника и страх.

По словам Юсова, оккупанты жалуются на некомпетентность своего командования и огромные потери людей вокруг себя.

"Ни о каких идейных составляющих или доверии к пропаганде Соловьева и Скабеевой точно речь не идет", – отметил представитель ГУР.

Напомним: родственники мобилизованных россиян, воюющих против Украины, пожаловались на невыплату захватчикам средств. Они называют ситуацию, сложившуюся с выплатами, "ужасом и произволом".

"Наши мужчины на передовой, а их записывают в беглецы, это ужас просто и произвол. Как мне объяснили, кто-то нечаянно поставил галочки в программе", – объяснила одна россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в России с 1 апреля 2023 года якобы планируют провести новую волну мобилизации на войну против Украины, на которую будут набирать "добровольцев". Для "СВО" запланировали найти еще 400 тыс. оккупантов;

– Россия несет огромные потери личного состава на войне в Украине и пытается компенсировать недостаток человеческого ресурса. На фронт уже стали забирать даже студентов. Со своей стороны, командование РФ продолжает бросать пушечное мясо на горячие участки фронта.

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