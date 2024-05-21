Ни одна попытка не привела к успеху: подразделение Kraken каждое утро отражает российские атаки на Часов Яр. Видео

Украинские военные ежедневно отбивают российские атаки на город Часов Яр на Донетчине. На этот раз отличились бойцы подразделения Kraken, которые взяли в плен оккупантов в этом направлении.

Об этом сообщает Главное управление разведки. Отмечается, что ни одна попытка оккупантов захватить город не привела к успеху.

"Уже несколько дней подряд, каждое утро оккупанты пытаются штурмовать Часов Яр десятками единиц тяжелой техники. Ни одна попытка не привела к успеху. А последняя, что на видео, принесла нам новых пленных, которые будут обменены на военных украинской армии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение активных действий ГУР МО Kraken вместе с другими подразделениями продолжает стоять на защите города.

Напомним, в Силах обороны Украины подтвердили, что в городе Часов Яр на Бахмутском направлении, за которое продолжаются бои, оккупантов нет. Защитники Украины держат оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая президент Владимир Зеленский сказал, что Силы обороны Украины не разрешили оккупантам захватить Часов Яр на Донбассе. Военные отразили очередной штурм города россиянами.

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