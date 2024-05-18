ВСУ не дали россиянам захватить Часов Яр: уничтожено 20 единиц вражеской техники

Вооруженные силы Украины не позволили оккупантам захватить Часов Яр на Донбассе. В субботу, 18 мая, военные отразили очередной штурм города россиянами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в традиционном обращении по итогам дня. Он добавил, что при попытке штурма было уничтожено 20 единиц вражеской техники.

Президент в обращении отметил, что не стоит забывать о других направлениях боев, кроме харьковских.

"Краматорское, Покровское, Кураховское, южные направления – повсюду, где сложно, наши силы дают достойный отпор оккупанту. В частности, особенно и отдельно спасибо ребятам, которые отразили российский штурм Часового Яра. Наши воины уничтожили более 20 единиц бронированной техники оккупанта!" – добавил президент.

Отдельно он поблагодарил украинских воинов и подразделений Сил обороны, которые и на этой неделе доказали, что российское государство будет платить за все, что оно делает против людей и общества.

"Я благодарю каждого нашего воина, который проявил достаточную стойкость и смог за эту неделю придать больше уверенности, в частности, Харьковскому направлению. Оккупант теряет свою пехоту и технику – ощутимо теряет, хотя так же, как и в 2022 году, рассчитывал на быстрое продвижение по нашей земле", – резюмировал президент.

Кроме того, в ГУР подтвердили информацию о том, что очередной штурм россиян отбит и в Часовом Яру Донецкой области нет ни одного оккупанта. В разведке уточнили, что 17 мая 2024 года враг в очередной раз попытался взять город штурмом. Для атаки он задействовал 20 единиц техники.

"Воины подразделений активных действий Kraken, "Артан" и Международного Легиона ГУР МО Украины сорвали дерзкое намерение врага – сожгли бронетехнику и разбили вражеские ряды. Часов Яр остается под нашим контролем! Уничтожаем врага – бережем государство!", – резюмировали ситуацию в ГУР.

Напомним, что в четверг, 16 мая, бойцы разведывательно-диверсионного подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Kraken наносили потери российским оккупантам вблизи Часового Яра Донецкой области. Там по россиянам эффективно отработали украинские FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в районе Часового Яра ищут слабые места в обороне украинских воинов. Этот населенный пункт требуется россиянам для дальнейших атак на Дружковку, Краматорск и Славянск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!