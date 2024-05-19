В Часовом Яру нет оккупантов, защитники держат оборону: опубликованы кадры с места боев

В Силах обороны Украины подтвердили, что в городе Часов Яр на Бахмутском направлении, за которое продолжаются бои, по состоянию на воскресенье, 19 мая, оккупантов нет. Защитники Украины держат оборону.

В Telegram-канале ударной группы "Черный лебедь" рассказали, что утром 19 мая захватчики предприняли еще одну попытку прорыва обороны города, однако успеха не имели. Бойцы опубликовали кадры уничтожения техники врага под Часовым Яром.

Они отметили, что часть бронированной техники была уничтожена, часть отошла назад на позиции захватчиков.

В целом, как отмечается, войска России уже третий день пытаются атаковать бронированными группами до 20 единиц.

В то же время в Министерстве внутренних дел также отчитались о ситуации на Бахмутском направлении. Там отметили, что этот участок фронта остается одним из самых горячих на фронте.

"Оккупанты не оставляют попыток прорвать нашу оборону. В районе Часового Яра, который стал форпостом бойцов штурмового полка "Луганск" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють", вместе с побратимами из ВСУ наши воины мужественно защищают родную землю", – сказано в сообщении МВД в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что ежедневно воины бригады "Лють" борются за каждый метр украинской земли, нанося оккупантам сокрушительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая президент Владимир Зеленский сказал, что Силы обороны Украины не разрешили оккупантам захватить Часов Яр на Донбассе. Военные отразили очередной штурм города россиянами.

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