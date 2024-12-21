'Ни одного оккупанта не минует кара': морская пехота показала, как уничтожает врагов. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить значительные потери российским оккупантам на поле боя. Недавно в сети появилось видео, демонстрирующее, как украинские морские пехотинцы эффективно охотятся на личный состав врага и наносят прицельные удары с помощью беспилотников.

Видео дня

Видео обнародовали в официальном Telegram-канале Военно-Морских Сил ВСУ. Удары по противнику нанесли бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты.

После серии успешных атак один из выживших оккупантов пытался скрыться в заброшенном здании. Однако и там его обнаружил дрон украинских защитников.

"Ни одного оккупанта не минует суровая казнь за причиненное украинскому народу зло. А наказание к ним напрямую доставят морпехи 37 отдельной бригады морской пехоты! Работаем над истреблением российского мусора на нашей земле! Работа продолжается", – подчеркнули защитники.

Ранее сообщалось, что недавно украинские воины провели первую наземную атаку с применением исключительно беспилотных роботизированных систем. Атака произошла на Харьковском направлении в районе сел Липцы. "Роботы" использовались для минирования и разминирования позиций, а также были "вооружены" пулеметами: вражеские позиции были уничтожены.

Напомним, что бойцы сил обороны Украины продолжат операцию в Курской области страны-агрессора и уничтожают на этом участке фронта как личный состав врага, так и его военную технику. Новые кадры ударов по оккупационной армии России показали военные 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. От ярости украинских бойцов оккупантов не спасает ничего.

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