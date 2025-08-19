Ни одного шанса для врага: в ГУР показали, как дронами уничтожают цели в небе и на земле. Видео

Украинские защитники не прекращают минусовать военную технику и личный состав противника по всей линии фронта. Благодаря беспилотникам наши бойцы атакуют цели врага в небе и на земле.

Кадры феерической работы операторов БПЛА опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины. В ролике продемонстрированы высокоточные удары военных разведчиков.

Детали операции

"Ни одного шанса для врага: дроны ГУР уничтожают цели в небе и на земле. Мастера ударных беспилотников ГУР МО Украины перехватывают вражеские аппараты в небе и наносят точные удары по целям на земле", – говорится в сообщении.

Украинские "птички" уничтожают транспорт, на котором передвигаются оккупанты, ударные и разведывательные БПЛА, склады БК и живую силу. В результате таких операций наступательный потенциал врага значительно снижается.

"Системная работа подразделений БпЛА ГУР обеспечивает устойчивость украинской обороны и лишает оккупантов преимуществ на поле боя", – указано в сообщении.

Напомним, в период с 11 по 15 августа наши защитники только с помощью FPV-дронов и сбросов взрывчатки с БПЛА поразили более 1,2 тыс. единиц различной военной техники ВС РФ. Кроме этого, отминусовали сотни российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, военнослужащие батальона беспилотных авиационных систем Pentagon 225-го отдельного штурмового полка ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили северокорейский 140-мм миномет М-182 на фронте в Сумской области.

