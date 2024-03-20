Ни слова о границе: советник Байдена озвучил собственное видение победы Украины в войне с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который прибыл 20 марта с визитом в Киев, озвучил свое видение победы Украины в войне с Россией. Для нашей страны победой будет выйти из нее суверенным, независимым, свободным государством, способным сдерживать агрессию в будущем.

Также победой для Украины будут сильные демократические институции и растущая экономика. Об этом Салливан сказал на совместном брифинге с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

"Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, которая растет не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий. В сферах, где вы внедряете инновации. Даже перед российскими атаками вы внедряете инновации. Вот что означает победа", – отметил он.

Чиновник подчеркнул, что в Штатах верят в Украину и ее победу в этой войне. После этого наше государство сможет построить более светлое будущее и более крепкую демократию.

"Мы будем вашим партнером во всех этих измерениях. Также вы должны верить в Соединенные Штаты. Мы были бок о бок с вами с начала этой войны. Мы оказали огромную поддержку. И продолжаем делать это ежедневно теми способами, которыми мы можем", – добавил Салливан.

Как сообщал OBOZ.UA, Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты еще не готовы объявить о поставках дальнобойных ракет ATACMS Украине. Однако администрация президента США Джо Байдена продолжит усилия по поддержке нашей страны в войне с РФ.

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