'Ничего не наблюдаем, кроме заявлений': в ГУР отреагировали на анонс 'ядерных' учений армии РФ

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал намерения Российской Федерации проводить учения по использованию тактического ядерного оружия. Он подчеркнул, что ядерный шантаж – стабильная практика режима кремлевского диктатора Владимира Путина.

Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона. Юсов отметил, что вся необходимая информация собирается и над этим работают как украинские спецслужбы, так и весь свободный мир.

"Пока чего-то нового, кроме информационного эффекта и заявлений, мы не наблюдаем. Вся необходимая информация собирается, и над этим работают и украинские спецслужбы, и весь свободный мир. Ядерный шантаж – это стабильная практика режима Путина. Какой-то эпохальной новости здесь нет", – сказал он.

Напомним, страна-террорист Россия в очередной раз анонсировала военные учения нестратегических ядерных сил. В минобороны РФ заявили, что мероприятия проводятся по поручению диктатора Владимира Путина с целью повышения готовности ядерного оружия к выполнению боевых задач.

Оккупанты заявили, что в ходе обучения осуществят комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. В минобороны РФ выдали, что эти учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники для реагирования на "провокационные заявления и угрозы" отдельных западных официальных лиц в адрес РФ.

Россия активно разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство "невыборочного" действия для применения в космосе. Она будет угрожать всем спутникам всех стран и компаний мира.

Ранее стало известно, что Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Фактически об этом в мире договорились много десятилетий назад, когда более 130 стран подписали Договор о космосе от 1967 года, запрещающий любые противоспутниковые системы и ядерное оружие в космосе.

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