Россия может использовать ядерное оружие в космосе: в Пентагоне заявили об угрозе для гражданских спутников

Россия активно разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство "невыборочного" действия для применения в космосе. Оно будет представлять угрозу всем спутникам всех стран и компаний мира.

Если РФ применит это ядерное оружие – низкая околоземная орбита будет непригодна для использования не менее года. Об этом заявил представитель Пентагона, помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в ходе слушаний на подкомитете по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса, пишет NBC News.

По словам Пламба, Россия в течение определенного времени разрабатывает противоспутниковое ядерное устройство, которое в случае применения выведет из строя не только военные спутники в околоземной орбите, но также заденет гражданские и коммерческие.

"Концепция, которая нас беспокоит, состоит в том, что Россия развивается и — если мы не сможем убедить их в обратном — в конце концов запустит в космос ядерное оружие, которое будет неизбирательным оружием, которое не будет различать военные, гражданские или коммерческие спутники", – заявил Пламб.

По оценкам Пентагона, угроза не является неизбежной, однако оборонное ведомство США обеспокоено этой программой.

Если Россия доведет начатое до конца и применит такое оружие в космосе, по словам Пламба, низкая околоземная орбита — самая распространенная орбита для спутников — будет непригодна для использования, возможно, до года из-за излучения ядерного взрыва.

Пока в Пентагоне не могут точно оценить влияние такого оружия ввиду размеров ядерного взрыва. Однако, подчеркнул Пламб, приблизительная оценка предостерегает о том, что "спутники, которые не защищены от ядерной детонации [в] космосе, которыми являются большинство спутников, могут быть повреждены и пострадать, а некоторые из них будут подвергнуты немедленному взрыву".

В Пентагоне убеждены, что разрабатываемое РФ оружие "может представлять угрозу для всех спутников, которыми управляют страны и компании по всему миру, а также для жизненно важных коммуникационных, научных, метеорологических, сельскохозяйственных, коммерческих служб и служб национальной безопасности".

Следовательно, последствия агрессии РФ в космосе без преувеличения ощутит весь мир. Ведь, по словам министра обороны США Ллойда Остина, ядерный взрыв в космосе "будет иметь разрушительные последствия для многих наших возможностей в космосе — не только наших возможностей, но и возможностей других стран".

"Мы считаем, что любой безответственно даже думает о развертывании или использовании ядерного устройства в космосе", – заявил он на днях, выступая в Конгрессе США.

Напомним, 25 апреля стало известно, что Россия заблокировала резолюцию Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе. Фактически об этом в мире договорились много десятилетий назад, когда свыше 130 стран подписали Договор о космосе от 1967 года, который запрещает любые противоспутниковые системы и ядерное оружие в космосе.

Этот шаг удивил Соединенные Штаты, представители которых теперь считают, что Москва, возможно, "что-то скрывает" и не собирается выполнять международные договоренности, направленные на сохранение мира в космосе.

В целом, за внесенный США и Японией проект резолюции проголосовали 13 стран, Китай воздержался, а Россия наложила вето.