Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз похвастался баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Также военный преступник пригрозил Украины масштабными разрушениями.

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Диктатор выдал, что БРСД "Орешник" нужно испытывать в боевых условиях. Об этом Путин рассказал в комментарии кремлевским пропагандистским СМИ.

Главный военный преступник России назвал создание "Орешника" историческим событием в ракетно-космической области. Путин подчеркнул, что "ничего подобного никогда не происходило".

Кроме того, главарь Кремля заявил, что в российском минобороны были разные точки зрения по разработке "Орешника". В то же время диктатор добавил, что он присоединился к тем, кто считал, что нужно производить и испытать ракету в боевых условиях.

Также российский диктатор выплеснул очередную порцию угроз в адрес Украины. По словам Путина, после атаки беспилотников на Казань руководство города восстановит все, что было повреждено, а Украина "столкнется с многократно большими разрушениями".

Напомним, диктатор Владимир Путин не упускает возможности похвастаться баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Он подчеркнул, что шансов сбить это вооружение ни у кого нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на предложение российского диктатора Владимира Путина провести "технологическую дуэль" между российской ракетой "Орешник" и западными системами ПВО в Украине. Он назвал это заявление проявлением неадекватности.

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