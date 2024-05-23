Нидерланды и партнеры приобретут для Украины дополнительную помощь в €175 млн

Правительство Нидерландов приобретет для Украины дополнительную помощь в €175 млн. Они планируют сделать это вместе со своими партнерами по фонду IFU.

Об этом министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила в соцсети Х(Twitter). Она отметила, что Украине необходимо больше ресурсов для обороны от атак с воздуха и в море.

"Международный фонд по поддержке Украины (IFU) анонсировал закупку материалов стоимостью 175 млн евро, которую софинансируют Нидерланды", – подчеркнула Оллонгрен.

Справка

International Fund for Ukraine – это дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии, а в его исполнительный орган входят также Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в общей сложности внесли в фонд более миллиарда евро.

Как сообщал OBOZ.UA, США в понедельник, 20 мая, созвали очередную встречу в формате "Рамштайн". Члены Контактной группы по обороне Украины под руководством Остина и главы Объединенных штабов США генерала Чарльза Брауна встречаются в онлайн-формате.

После встречи правительство Нидерландов объявило о том, что страна подготовила для Украины партию бронемашин YPR. Их оснастили боевыми модулями.

Ранее Швеция приняла решение выделить 28 млн. евро Украине. 18 млн евро передадут коалициям в рамках "Рамштайна", а 10 млн направят в фонд НАТО для Украины.

Напомним, секретарь СНБО Александр Литвиненко 20 мая заявил, что Украина ясно осознает, что война закончится переговорами. По его словам, именно с этой целью была подготовлена формула мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!