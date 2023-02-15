Нидерланды не отказывались от передачи Украине танков Leopard 2, но нужно решение Германии

Нидерланды заявили, что не отказывались от передачи Украине танков Leopard 2, о чем стало известно сегодня утром. Однако признали, что для этого нужно решение Германии.

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Об этом заявила пресс-секретарь правительства Нидерландов Саша Лувхофф, сообщает The Guardian. По ее словам, у страны нет таких танков.

"С Германией было решено, что для поставки в Украину лучше подойдут танки из другого батальона", – сказала Лувхофф.

Она также отметила, что страна ни в коем случае не будет возражать военной помощи Украины.

"Если бы Германия решила отправить танки из нашего двухнационального батальона, мы бы не возражали против этого. Мы также не будем возражать, если они решат отправить их позже", – сказала Лувхофф.

Как известно, газета Welt сообщила, что Дания и Нидерланды не будут поставлять Украине танки Leopard 2. В качестве компенсации за выход из "танковой коалиции" эти страны профинансируют ремонт 100 танков Leopard 1 для наших Вооруженных сил на промышленных складах Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и вручил ему символическую копию "первого" танка Leopard 2, которые страна намерена передать нашей армии в рамках военной помощи.

По результатам встречи в формате "Рамштайн", которая состоялась 14 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит от партнеров больше систем ПВО, больше танков, артиллерии и снарядов. Также будут организовано дополнительное обучение украинских военных.

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