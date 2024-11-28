Нидерланды передали Украине три пусковые установки ЗРК Patriot. Фото

Нидерланды передали Украине три пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot. Дополнительные установки системы ПВО необходимы для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в соцсети X. Он отметил, что прекращение российской агрессии остается общим приоритетом.

"Украинцы столкнулись с тяжелой зимой, поскольку разрушительные воздушные удары продолжаются. Вот почему мы передали 3 пусковые установки "Патриот". Это спасает жизнь и защищает жизненно важную инфраструктуру. Прекращение российской агрессии было и остается в наших общих интересах", – написал Бренкельманс.

Что за установка Patriot

ЗРК Patriot ("Петриот", в переводе с английского – "Патриот") – это американский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для поражения целей на средних высотах. Он эффективно защищает от крылатых и баллистических ракет, а также от самолетов. Сбивать ими более мелкие цели, такие как беспилотники тактического уровня, нерационально, учитывая, что стоимость пуска одной ракеты Patriot составляет 3 млн долларов США.

ЗРК Patriot производится американской компанией Raytheon с 1976 года и с тех пор претерпел многие модернизации и модификации. Современная версия MIM-104 Patriot стоит на вооружении армии США и ее союзников с 1984 года. От предыдущих версий ее отличает способность противодействовать баллистическим ракетам.

Как сообщал OBOZ.UA, США готовят пакет помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов. Таким образом, администрация Джо Байдена пытается успеть предоставить Киеву максимум поддержки до завершения президентского срока.

Официальное уведомление Конгресса о новом пакете военной помощи может быть подано уже в понедельник, 2 декабря. В то же время, содержание и объем помощи могут измениться в ближайшие дни перед ожидаемой подписью президента Байдена. Данный военный пакет станет самым большим случаем использования президентских полномочий для экстренного выделения оружия из составов США.

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