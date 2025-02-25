Нидерланды продолжают поставлять Украине самолеты F-16: Брекельманс рассказал подробности

Украинские силы обороны продолжат получать современные истребители F-16 от Нидерландов. В эту помощь также входит обучение для украинских пилотов и техников, а также резервные части к самолетам и боеприпасы.

Видео дня

Об этом сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс 24 февраля, в третью годовщину российского полномасштабного вторжения в Украину, передает Укринформ. Глава ведомства сказал, что не будет озвучивать точное количество F-16 для ВСУ, чтобы не информировать государство-агрессор, поскольку за самолетами охотятся российские оккупационные войска.

Вместе с тем, Брекельманс добавил, что Нидерланды передадут все, что нужно Украине "для использования F-16, для защиты своего воздушного пространства".

"Мы продолжаем поставлять F-16, и мы не только поставляем самолеты, но и предоставляем полный пакет помощи. То есть также резервные части, боеприпасы, обучение как для пилотов, так и для техников. То есть все, что нужно Украине для использования F-16, для защиты своего воздушного пространства", – сказал министр.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сказал, что Украина получила от страны 12 самолетов F-16 из 19 обещанных. Еще семь истребителей нашим Воздушным силам передадут в течение 2025 года.

Он подчеркнул, что Дания, несмотря на предшествующие решению дискуссии, вместе с Нидерландами усилила украинский авиапарк.

Как сообщал OBOZ.UA, начальник Генерального штаба Бельгии Фредерик Вансина недавно заявил, что его государство отложило передачу F-16 Украине как минимум до конца текущего года. Причина в проблемах со снабжением американских истребителей F-35, которые должны заменить F-16 у бельгийских ВВС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!