Нидерланды выделяют €700 млн на дроны для Украины: Умеров рассказал подробности переговоров

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Нидерланды приняли решение выделить 700 миллионов евро на дроны для Сил обороны Украины. Кроме того, страны обсуждают возможности усилить противовоздушную оборону Украины.

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Об этом глава украинского оборонного ведомства написал на своей странице в Facebook в пятницу, 7 марта. Такое объявление он сделал после встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

По его словам, это государство – среди лидеров поддержки Украины, и его поддержка остается неизменной.

"Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом. Нидерланды – среди лидеров поддержки Украины, и эта поддержка остается неизменной. Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины", – написал Умеров.

Кроме того, отметил министр обороны Украины, он с Брекельмансом обсудили развитие проекта "Линия дронов", который "Нидерланды готовы поддерживать и способствовать его расширению".

Также, по словам Умерова, министры размышляли над усилением противовоздушной обороны Украины.

"Укрепление ПВО остается среди наших главных приоритетов. Обсудили конкретные шаги, которые помогут Украине более эффективно противостоять российским ракетным и дроновым атакам", – говорится в его сообщении.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что страна готовит для Киева новые пакеты военной и финансовой помощи. В частности, они обсудили инвестиционный пакет в размере 700 млн. евро на производство беспилотников, в том числе украинской оборонной промышленностью.

Как писал OBOZ.UA, глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что любое потенциальное мирное соглашение между Украиной и Россией должно предусматривать не миротворцев, а силы сдерживания. По его мнению, только мощное оборонительное присутствие с определенной формой участия в США сможет гарантировать стабильность в регионе.

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