"Них*я хорошего из этого не вышло": Жорин назвал главную опасность для Украины

Украина слишком долго полагалась на поддержку других государств, что стало для нее настоящей угрозой. Именно эта зависимость привела к уязвимости в войне и сейчас страна должна изменить свою стратегию.

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Такое мнение высказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале. По его словам, "наибольшая угроза для Украины – зависимость", поэтому поэтому пора сосредоточиться на собственных силах, а не полагаться на союзников.

"Когда-то мы сами поставили свою безопасность в зависимости от других государств. Них*** хорошего из этого не вышло. Поэтому раздуплиться и действовать — это призыв не к ЕС или кого-то еще, он в первую очередь к нам самим", — отметил он.

По словам военного, реальность и мировой порядок меняются уже сейчас, а у Украины нет твердой опоры в виде союзников, но не может позволить себе слабость.

Жорин убежден, что Украина должна выстроить свою оборонную стратегию, полагаясь на свои силы, и сохранение нашего государства зависит и от того, как быстро мы это сделаем. Он подчеркнул, что ключом к безопасности является развитие оборонно-промышленного комплекса, современных технологий и военной стратегии.

По его словам, речь идет не только о массовом производстве дронов, но и о полном цикле современных военных технологий. Кроме того, важно развивать армию по новым стандартам, укреплять экономику и формировать эффективные альянсы с партнерами.

"Развитие ВПК — не просто "миллионы дронов", а полный цикл современных военных технологий. Войско — современное, технологическое, с новыми подходами. Альянсы с государствами-партнерами. Экономика, работающая на войну и победу", — объяснил Жорин.

По мнению Жорина, главное сейчас изменить философию существования нашего государства, поскольку "при нас больше никто ничего не будет делать".

"Время зависимости закончилось: мы либо строим свою силу, либо нас заставят принять поражение", – подчеркнул военный, подчеркнув, что ответственность каждого украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом приехал к Дональду Трампу в Белый дом. Журналисты окрестили эту встречу, которая неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя лидерами и вице-президентом США Джей Ди Венсом, "напряженной" и "не слишком хорошей". В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях безопасности в случае прекращения огня. Впоследствии звучали претензии по поводу "неуважения" Зеленского к США и "нежелании заканчивать войну".

В целом, визит Зеленского обсуждают не только в Украине, но в Америке и европейских странах. Мировые лидеры отреагировали на инцидент в Белом доме и выразили поддержку президенту и народу Украины. В то же время американские политики заявили, что Трамп и Вэнс выполняют грязную работу российского диктатора Владимира Путина.

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