Никаких переговоров с РФ на кремлевских условиях: в ISW отреагировали на заявления Медведева об 'исчезновении Украины к 2034 году'

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметился новым пропагандистским нарративом о том, что Украина якобы больше не будет существовать до 2034 года. Так в стране-агрессоре пытаются поддержать усилия Кремля по подготовке российской общественности к длительной войне, обещая, что диктатор Путин выполнит свою цель "разрушить украинскую государственность в течение десяти лет".

Видео дня

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Они предостерегли в большинстве своем Запад, где раздаются призывы к миру, от любых переговоров с РФ на ее условиях.

Отмечается, что 17 июля российские пропагандисты активно тиражировали цитаты кремлевского пособника с интервью одному из росСМИ. В нем Медведев утверждал, мол, "не зря" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может присоединиться к нему в течение следующих десяти лет. Он же заключил, что Украина "никогда" не присоединится к НАТО, потому что руководство Альянса изменится к 2034 году.

"Поэтому вполне возможно, что печально известная страна 404 (унизительным использованием компьютерного кода ошибки 404 он решил отметить, что Украина якобы не является настоящим государством. – Ред.) также не будет существовать", – высказался россиянин.

Аналитики отметили: тот прямо не сказал, что Украина прекратит свое существование до 2034 года – скорее это было "побочное следствие" его заявлений. Однако росСМИ немедленно начали публиковать статьи с заголовками типа "Медведев признал, что в 2034 году Украины не будет" и "Медведев предусмотрел исчезновение Украины до 2034 года".

То, как сейчас кремлевские медиа редактируют заявления этого путинского приспешника, убеждены в ISW, имеет несколько последствий. В первую очередь, речь идет о явном предположении того, что Россия сможет "уничтожить Украину" до указанного года – как своеобразное обещание российской общественности, что Путин "сможет выиграть войну и достичь своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десяти лет".

"Это создает тщательные информационные условия и общественные ожидания войны, которая продлится еще десятилетие, но которая завершится желанной "победой" России. Этот российский нарратив также прямо и решительно подрывает отдельные попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что РФ готова "вести переговоры" о "мире" с Украиной, и дальше подчеркивает, что единственным желаемым для Кремля конечным состоянием войны является полное уничтожение украинского государства и народа", – подчеркнули в ISW.

Там добавили, что российский диктатор Владимир Путин тщательно сформулировал эти свои цели по поводу войны как таковой и требовал, чтобы Силы обороны Украины вышли из территории, которую российские оккупанты не контролируют, как предпосылку для любых "мирных" переговоров.

"Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если российские условия базируются на искоренении Украины и ее народа в ближайшие десять лет", – предупредили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты подсчитали, что запасы советского оружия в России подходят к концу и иссякнут ко второй половине 2025 года. При таком сценарии войска РФ будут вынуждены перейти в оборону, а диктатор Путин – договариваться хотя бы о краткосрочном перемирии с Украиной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!