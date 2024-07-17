Из-за уменьшения запасов вооружений Россия скоро может перейти в оборону – The Economist

Запасы советского оружия в РФ подходят к концу и иссякнут ко второй половине 2025 года. При таком сценарии войска России не смогут наступать и будут вынуждены перейти в оборону, а кремлевский диктатор Владимир Путин, вероятно, будет заинтересован договариваться хотя бы о краткосрочном перемирии.

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Об этом пишет британский журнал The Economist. "Вопрос теперь не в том, сможет ли Украина остаться в бою, а в том, как долго Россия сможет поддерживать свой текущий темп операций", – говорится в статье, опубликованной 16 июля.

Так, журнал отмечает, что "хваленое российское наступление на Харьков", начавшееся в мае, сходит на нет, а успехи РФ в других местах вдоль линии фронта, особенно на Донбассе, были "и стратегически незначительными, и достигнутыми только огромной ценой".

Как говорится в статье, ключевой вопрос не в живой силе, поскольку РФ, "похоже, способна находить еще около 25 тыс. солдат каждый месяц, чтобы поддерживать численность на фронте около 470 тыс. человек, хотя она и платит за них больше".

Производство ракет для ударов по украинской инфраструктуре также растет. Но несмотря на все разговоры о том, что Россия стала военной экономикой и около 8% ее ВВП тратится на военные расходы, она способна восполнить свои ошеломляющие потери танков, бронетранспортеров и артиллерии только за счет изъятия из хранилищ и восстановления запасов, накопленных в советское время. Хотя эти запасы огромны, они не бесконечны, пишет журнал.

Александр Гольц, аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, говорит, что Путин должен поблагодарить советское Политбюро за огромные запасы оружия, которые были созданы во время холодной войны.

По его словам, советские лидеры знали, что западное вооружение было намного более продвинутым, поэтому выбрали массовость, штампуя тысячи бронемашин в мирное время на случай войны. До своего распада, говорит Гольц, у Советского Союза было столько же бронемашин, сколько у всего остального мира вместе взятого.

И когда тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре 2023 года хвастался, что за год было поставлено 1530 танков, он "забыл сказать", что почти 85% из них, согласно оценке Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studies, IISS) Лондонского аналитического центра, были не новыми танками, а старыми (в основном Т-72 , ​​а также Т-62 и даже некоторое количество Т-55, выпущенных сразу после Второй мировой войны), которые были сняты со складов, вымыты и отремонтированы, говорится в статье.

С момента масштабного вторжения на фронт было отправлено около 175 относительно современных танков Т-90М. По оценкам IISS, годовой объем производства в этом году может приближаться к 90.

Однако Майкл Гьерстад, аналитик IISS, утверждает, что большинство Т-90м на самом деле являются модернизацией старых Т-90А . Поскольку эти цифры сокращаются, производство новых Т-90м в этом году может составить не более 28.

Павел Лузин, эксперт по российскому военному потенциалу в вашингтонском Центре анализа европейской политики, считает, что Россия может производить только 30 совершенно новых танков в год. Когда украинцы захватили предположительно новый Т-90М в прошлом году, они обнаружили, что его пушка была произведена в 1992 году.

Лузин считает, что способность РФ строить новые танки или БМП или даже восстанавливать старые затрудняется трудностями с получением комплектующих.

Склады комплектующих для производства танков, которые до войны предназначались для использования в 2025 году, уже подверглись атакам, в то время как важнейшее оборудование, такое как подогреватели топлива для дизельных двигателей, высоковольтные электрические системы и инфракрасные тепловизоры для определения целей, ранее импортировались из Европы, а их продажа теперь заблокирована санкциями.

Отсутствие высококачественных шарикоподшипников также ограничивает поставки вооружения армии РФ. Иногда доступны китайские альтернативы, но, как говорят, они не соответствуют прежним стандартам качества.

Более того, старая советская цепочка поставок вооружений больше не существует, пишет журнал.

Украина, Грузия и Восточная Германия были важными центрами производства оружия и комплектующих. По иронии судьбы, Харьков был основным производителем башен для танков Т-72. Количество рабочих в ВПК РФ также резко сократилось, говорит Лузин, примерно с 10 млн до 2 млн, без каких-либо компенсирующих скачков в автоматизации.

Еще одной серьезной проблемой является производство артиллерийских стволов. На данный момент, с помощью Северной Кореи, у России, похоже, достаточно снарядов, вероятно, около 3 млн в этом году – достаточно, чтобы превосходить украинцев по огневой мощи до недавнего времени по крайней мере в 5:1, а иногда и намного больше.

Но недостатком такой высокой скорострельности является износ стволов. В некоторых горячих точках стволы гаубиц требуют замены уже через несколько месяцев.

Однако, говорит Лузин, только на двух заводах есть сложные австрийские ротационные ковочные машины (последняя была импортирована в 2017 году), необходимые для производства стволов.

Каждый из них может производить только около 100 стволов в год по сравнению с необходимыми тысячами. Россия никогда не производила собственные ковочные машины; они импортировали их из Америки в 1930-х годах и разграбили из Германии после войны, пишет журнал.

Решением стало снятие стволов со старых буксируемых артиллерийских орудий и установка их на самоходные гаубицы.

Ричард Верекер, OSINT-аналитик, считает, что к началу 2024 года было заменено около 4800 стволов. Как долго россияне смогут продолжать это делать, зависит от состояния примерно 7 тысяч, которые могут остаться.

Гьерстад говорит, что в случае с системами залпового огня, такими как ТОС-1А, сокращение срока службы ствола уже означало гораздо более короткие очереди огня.

Но самая большая проблема, которая только возникает, связана с танками и БМП, которые по-прежнему имеют решающее значение для любых наступательных наземных операций.

Хотя IISS подсчитал, что в феврале 2024 года у России могло быть около 3200 танков на хранении, Гьерстад говорит, что до 70% из них "не сдвинулись ни на дюйм с начала войны". Большая часть Т-72 хранилась неприкрытой с начала 1990-х годов и, вероятно, находится в очень плохом состоянии.

И Гольц, и Лузин считают, что при нынешних темпах истощения восстановление российских танков и БМП со складов достигнет "критической точки истощения" ко второй половине 2025 года.

Если ничего не изменится, то до конца 2024 года российским силам, возможно, придется скорректировать свою позицию на более оборонительную, говорит Гьерстад.

"Это может стать очевидным даже до конца лета. Ожидайте, что интерес Путина к соглашению о временном прекращении огня возрастет", – пишет The Economist.

При этом издание Defense Express отметило, что подсчеты в материале The Economist не учитывают ту технику армии РФ, которая сейчас может проходить восстановление на ремонтных заводах, то есть фактический резерв вооружения может быть значительно больше, а соответственно "ожидаемый предел "истощения запасов" сдвигается значительно вправо".

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев в эксклюзивном интервью OBOZ.UA объяснил, почему ресурс армии РФ не исчерпывается. По его словам, причин этому несколько – от недостаточно эффективной санкционной политики до умения Москвы находить военные ресурсы в других странах мира.

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