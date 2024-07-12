Почему ресурс армии РФ не исчерпывается: Селезнев назвал четыре причины

В течение последних девяти месяцев страна-агрессор Россия ведет активную наступательную кампанию и даже увеличивает количество участков, где ведет горячие бои. Это может свидетельствовать о том, что у противника есть ресурс для ведения войны еще на протяжении нескольких лет.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев. Причин этому несколько – от недостаточно эффективной санкционной политики до умения Кремля находить военные ресурсы в других странах мира, добавил он.

Среди других ресурсов оккупационной армии – вооружения и техника, доставшиеся в наследство от Советского Союза, а также деятельность российского военно-промышленного комплекса, заметил эксперт.

"Как минимум, до 2026 года у России имеются запасы вооружений и техники, которые остались в наследство от Советского Союза. Плюс работает российский ВПК. А это значит, что базовые нужды российской оккупационной армии правительство РФ способно закрывать", – сказал он.

Селезнев обратил внимание на то, что вражеская армия расширяет площадь активных боевых действий. К имеющимся четырем направлениям – Северскому, Краматорскому, Покровскому и Кураховскому – недавно добавилось еще два – Торецкое и Купянское.

"Если бы у противника не было ресурсов, он бы точно не увеличивал количество участков фронта, где происходят активные боевые столкновения. Значит, ресурсы есть", – заявил эксперт.

Читайте также полную версию интервью: "Война может закончиться в 2024 году или продлится до 2026-го? Интервью с Селезневым о сценариях развития событий".

Как писал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров назвал условия, при которых Украина может победить в войне против России. По его мнению, таких условий два: необходимый объем вооружений и техники, а также снятие ограничений по нанесению ударов по военным объектам на территории РФ.