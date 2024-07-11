'У нас есть план': Умеров сказал, что нужно для победы в войне против России

Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина может одержать победу в войне против России. Однако для этого необходимо большее оружие и разрешение атаковать военные объекты на территории РФ.

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Об этом Умеров заявил в интервью американскому телеканалу Fox News 10 июля. Он подчеркнул, что критически важно, чтобы страны-партнеры принимали соответствующие решения вовремя.

"Мы способны победить. У нас есть план. Мы публично говорим, что нам нужно больше оружия. И колебания по передаче этого оружия и колебания по предоставлению Украине разрешения (бить по военным целям в РФ – ред.) занимает время, а время решающее", – сказал он.

Умеров также отметил, что разрешение на удары американским оружием вглубь РФ не повлечет за собой эскалацию, а наоборот — поможет защитить украинских граждан и гражданские объекты. В то же время Россия сама обостряет этот конфликт, когда атакует больницы и другие гражданские объекты и не учитывает человеческие жизни.

"Мы хотим защитить людей. Мы хотим поражать только военные цели. Они обстреливают наши города и критическую инфраструктуру, убивая людей. Поэтому нам нужно больше ПВО и оружия для защиты наших людей", – объяснил Умеров.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз принял решение об использовании доходов по замороженным активам России в пользу Украины. Эти средства будут использованы для укрепления обороноспособности страны. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что первый транш будет израсходован на боеприпасы, средства ПВО и поддержку украинских производителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день саммита НАТО в Вашингтоне 9 июля несколько стран Альянса объявили о намерениях передать Украине системы ПВО. Эти системы и компоненты помогут защитить украинские города, людей и критическую инфраструктуру от российских ударов.

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