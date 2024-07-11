Три направления: Умеров рассказал, на что потратят первый транш по доходам от замороженных активов России

Европейский Союз принял решение об использовании доходов из замороженных активов России в пользу Украины. Эти средства будут использованы для укрепления обороноспособности страны.

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Первый транш будет расходован на боеприпасы, средства ПВО и поддержку украинских производителей. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, 21 мая 2024 года Совет ЕС принял решение направить 90% от замороженных активов РФ в Ukraine Assistance Fund, являющуюся частью European Peace Facility. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что эти средства будут направлены на нужды обороны Украины.

Умеров заявил, что общая сумма процентов будет составлять 2,5-3 млрд евро ежегодно, а первый транш в размере 1,4-1,5 млрд евро станет доступен в начале августа 2024 года. Также он добавил, что ЕС и Украина договорились, что первый транш будет использован на закупку боеприпасов и средств ПВО. Также за счет этих денег поступит поддержка украинским производителям.

В минобороны Украины подчеркнули, что профинансированные товары ЕС должны быть поставлены Украине до конца 2024 года.

Напомним, Rheinmetall получил самый больший заказ в своей истории. Речь идет о контракте на сумму €8,5 миллиарда, который предусматривает увеличение запасов боеприпасов для Бундесвера и его союзников, включая Украину. Поставки снарядов начнутся в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз переоценивает свои возможности по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Фактические объемы могут быть вдвое меньше, чем заявляют чиновники ЕС, из-за чего они не могут полностью выполнить свои обещания по поставке боеприпасов Украине.

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