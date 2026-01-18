'Никаких планов враг не смог выполнить': Сырский подводит итоги 2025 года

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что главное достижение 2025 года для Украины – срыв всех планов врага. Несмотря на многочисленные громкие заявления противника о скором завершении войны, ни одна из их стратегических операций не была реализована.

Украинские войска продолжали активные оборонительные и наступательные действия, что позволило сдержать агрессора и освободить часть территорий. Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.

По словам Сырского, враг не смог реализовать ни один из своих амбициозных планов, которые предусматривали завершение "специальной военной операции" еще до лета или до конца года.

"Только по отдельным направлениям помню шесть-семь заявлений. Были амбициозные планы для захвата нашего государства. Но ни одни из них не реализовались. Я считаю, что это – наше главное достижение", – сказал он.

Среди недоработок Сырский отметил, что Украина пока не смогла вернуть все свои территории.

В то же время в 2025 году ВСУ проводили стратегическую оборонительную операцию, сохраняя баланс между обороной и наступлением, несмотря на преимущество врага в численности, технике и ресурсах.

"Наряду с тем, на фоне стратегической оборонительной операции мы проводили наступательные действия, отдельные наступательные операции. Собственно, это сорвало все планы врага", – подчеркнул главком.

В марте 2025 года украинские войска осуществляли активные действия на Белгородском направлении, что заставило российское командование перебрасывать части своих сил, чтобы не допустить прорыва обороны.

К лету того же года происходили наступательные операции на территории Курской области, что заставило противника держать и перебрасывать часть сил, которые он сконцентрировал на Сумском направлении. А это около 70 000 личного состава лучших частей, которые враг планировал привлечь на других направлениях для проведения широкомасштабной наступательной операции.

"Вот все эти силы были привлечены к отражению наших активных наступательных действий на территории Курской области. Собственно, переброска этих частей воздушно-десантных войск, морской пехоты началась только в конце лета 25 года", – пояснил он.

Контрнаступление на Добропольском направлении также сорвало планы врага по наступлению вглубь Днепропетровщины. В результате операции было освобождено более 430 квадратных километров территории, а потери противника составили более 13 000 человек, большинство из которых погибли.

"Если помните, группировка морской пехоты, а это 18 000 личного состава морских пехотинцев, были переброшены с Новопавловского направления на Добропольское, где сейчас они привлечены к ведению безуспешных боевых действий. В ходе этой операции планы врага тоже были сорваны. Сколько звучало громких заявлений о "захвате", "окружении" Покровска, Мирнограда, всей агломерации. А в результате Добропольской операции было зачищено и освобождено более 430 квадратных километров территории, потери врага на этом направлении составили более 13 000 личного состава", – сказал Сырский.

На Покровском направлении украинские войска в конце 2025 года освободили более 80 квадратных километров на западе от города и 18 квадратных километров в северной части, заставив врага перебрасывать силы и понести значительные потери. Несмотря на громкие заявления о захвате региона, ситуация остается под контролем украинских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины в 2025 году совмещали активные боевые действия с масштабными реформами и структурными изменениями. Война стала катализатором для развития новых возможностей, технологизации войска и обновления системы управления.

