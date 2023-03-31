''Никакой мобилизации'': российские оккупанты заставляют студентов в Мариуполе становиться на воинский учет

Во временно захваченном страной-агрессором Россией Мариуполе студентов обязывают становиться на военный учет. Это касается тех, кто получил паспорт РФ.

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Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он опубликовал скрин сообщения из отдела кадров одного из учебных учреждений города (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Рассылка студентам в Мариуполе сегодня. Никакой мобилизации. Хотя это не точно", – прокомментировал Андрющенко.

В сообщении вуза говорится, что в Мариуполе все студенты "мужского пола, очного обучения, получившие паспорта РФ" "обязаны стать на военный учет".

Речь идет о всех мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет.

Также в рассылке указан адрес и телефон военкомата и перечислен перечень документов, которые необходимо взять с собой по прибытию.

Как известно, в России на данный момент активно проходят мероприятия по подготовке к очередной мобилизационной волне.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские мобилизованные из Тувы, участвующие в войне против Украины на Запорожском направлении, пожаловались, что командование держит их в подвале и не выпускает, фактически взяв в плен.

Британская разведка считает, что страна-агрессор провалит план мобилизовать еще 400 тысяч "добровольцев" на войну в Украину. Вероятно, это будет принудительная мобилизация.

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