'Никого никуда не сажают': оккупанты обсуждают дезертирство из армии РФ. Перехват

Украинская разведка перехватила разговор военных РФ в Белгородской области, обсуждавших возможность дезертирства и отказа участвовать в войне. По их словам, судьба у тех, кто штурмует позиции Сил обороны Украины, одна – "обнулиться".

Аудио перехвата 5 мая опубликовала пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Во время разговора один из военных РФ рассказал о своем знакомом в воинской части Воронеже, написавшем заявление с отказом участвовать в боевых действиях.

"Фефел прям бумагу написал, что отказываюсь ехать и принимать участие в боевых действиях на территории Украины, ну **ю я это все видал. Его замполит сказал, я тебя закрою. Он говорит, сажай, мне, говорит, мне по**ю. Итог какой – приехали следаки, на**й, он показывает справку, что у него группа, что был за лентой... А если еще какие-нибудь медали имеются... Короче братан, ни**я никуда никого не сажают вроде как. И короче следаки сами дело списывают на**й", – рассказал он.

Просто съе**сь. Я это понимаю, что обнулят, это 100%, я почему туда и не еду на**й? Там итог один у штурмовиков, сам знаешь.

"Бери бабки у жены, на**й, такси, никаких маршруток, поездов, ничего. Ехай без документов, документы убери, военник куда-нибудь. ...Ни в берцах, ни в кроссовках этих *бливых зеленых, на них менты в первую очередь глядят. Вообще, чтобы похоже даже не было на это военное уе**ще, никаких тельняшек, понял? Спортивный костюм, кепочку невоенную, все самое петушиное возьми дешевое за три рубля, весь оденешься", – сказав він.

Товарищ также посоветовал взять удочку, обуть сапоги для рыбалки и уезжать объездными дорогами.

"Тут либо пан, либо пропал. Только не бухай, главное трезвый будь", – напоследок сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки РФ потеряла в Украине 119 единиц военной техники и вооружения и около 860 человек живой силы. С начала полномасштабной войны потери страны-агрессора достигли 474 260 оккупантов.

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