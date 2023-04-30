Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии: повреждены частные дома. Фото
Войска Российской Федерации в ночь на 30 апреля обстреляли Никополь Днепропетровской области. Вражеская артиллерия накрыла частный сектор и принесла разрушения.
Пострадавших и погибших среди гражданского населения в результате ударов нет. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОДА (ОВА) Сергей Лысак.
Он рассказал, что этой ночью в городе было повреждено семь частных домов, столько же хозяйственных построек, теплицу, микроавтобус, легковой автомобиль и линию электропередач. Все эти объекты были гражданскими, а не военными.
Лысак обнародовал фотографии Никополя после российских ударов. Видно, что прилетами зацепило обычные дома, в которых жили люди.
"В других районах Днепропетровщины обошлось без обстрелов. Всем тихого воскресенья. Держимся!" – написал глава областной военной администрации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Силы обороны Украины за 29 апреля отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.
– За этот же день наши защитники ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора. На 431-й день полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывали уже 190 510 солдат и офицеров.
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