Никто не спрячется: 'княжеская' бригада ВСУ показала, как уничтожает врага. Видео

Украинские защитники продолжают прореживать ряды российских оккупантов. Таким образом, Вооруженные силы Украины пресекают попытки захватчиков продвигаться на фронте.

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Кадрамы своей работы поделилась "княжеская" бригада ВСУ. Соответствующий ролик опубликовала пресс-служба 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха.

"Княжеская толока" улучшила живописный украинский ландшафт, убрав из него лишние элементы. Вместе с Победой!" – говорится в сообщении.

На кадрах видно, как наши защитники с помощью аэроразведки зафиксировали местоположение российских оккупантов, а затем нанесли сокрушительный удар. Количество ликвидированных захватчиков не уточняется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны в Донецкой области остановили три штурма захватчиков, нанеся им потери. Одна из атак была отбита в Бахмуте, за который продолжаются ожесточенные бои;

– по данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки оккупанты потеряли в войне против Украины еще 680 захватчиков. Также на фронте уничтожены 4 танка, 4 бронемашины и 5 артиллерийских систем противника.

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