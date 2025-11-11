'Никто не убежал': украинские воины разнесли колонну оккупантов, которые двигались в сторону позиций. Видео

Украинские военные нанесли точечный удар беспилотниками по колонне оккупантов. Защитникам удалось поразить все цели и не оставить россиянам шансов на побег.

Об успешной операции бойцов сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ. Также военные обнародовали кадры операции.

Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую колонну, которая двигалась в направлении украинских позиций. Успешную операцию провели операторы беспилотников.

"Дронщики точечно уничтожили всех захватчиков из колонны, которая двигалась в сторону позиций. Никто не убежал!" – говорится в сообщении.

Другие атаки украинских военных

Пограничники-операторы БПЛА РУБпАК Aquila бригады "Стальной кордон" ликвидировали позиции оккупантов. В активе украинских защитников оказались сразу 5 укрытий российских оккупантов. Вместе с этими позициями был уничтожен личный состав российской оккупационной армии.

Также Силы специальных операций вместе с другими подразделениями атаковали объекты россиян на территории временно оккупированного Крыма. Среди пораженных целей – пусковая установка С-400 "Триумф" и склад боеприпасов.

