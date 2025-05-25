Ночь массированных атак: в полиции показали кадры первых минут после ударов России по Киеву и Николаеву. Видео

В Национальной полиции Украины показали первые минуты после российских массированных обстрелов в Киеве и Николаеве в ночь на воскресенье, 25 мая. Украинские правоохранители оперативно оказывали помощь на местах поражений.

Видео дня

Видео опубликовал на своем канале в Telegram первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Он напомнил, что под вражеским ударом было 13 регионов Украины, пострадало более 70 человек, более 60 мирных жителей ранены.

На кадрах из Николаева показаны первые минуты после попадания вражеского ударного беспилотника в пятиэтажный дом. В результате российской атаки погибла женщина и мужчина, пять человек пострадали, в том числе подросток. Правоохранители помогали жителям дома эвакуироваться.

Также в полиции опубликовали видео из Киева, который также пострадал в результате комбинированной ночной атаки войск РФ. Повреждены дома, пострадали девять человек.

Билошицкий отметил, что враг атаковал 13 регионов: город Киев, а также Киевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Черкасскую, Сумскую и Полтавскую области.

"Более 80 разрушенных домов, по меньшей мере 27 пожаров. Погибли 12 человек, среди них – трое детей из одной семьи на Житомирщине. Пострадало более 70 человек, более 60 ранены. Мы оказывали помощь на местах поражений: эвакуировали людей, организовывали проезд спецтехники, помогали спасателям", – сказано в сообщении.

Как известно, российские военные преступники во время массированной атаки в ночь на 25 мая убили четырех жителей Киевщины. В ряде районов области разрушены дома, пострадали 34 человека.

В ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме сделали заявление относительно масштабных обстрелов Украины Россией. Первым из администрации президента Дональда Трампа на последние удары РФ отреагировал специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог.

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