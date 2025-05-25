'Неизбирательное убийство женщин и детей': Келлог первым из администрации Трампа отреагировал на последние удары РФ по Украине

В воскресенье, 25 мая, в Белом доме сделали заявление относительно масштабных обстрелов Украины страной-террористом. Первым из администрации президента Дональда Трампа на последние удары РФ отреагировал специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог.

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Он опубликовал сообщение в соцсети Х (Twitter). Американский чиновник подчеркнул, что Россия совершает "неизбирательное убийство женщин и детей".

"Это Киев. Неизбирательное убийство женщин и детей ночью в их домах является явным нарушением Женевских мирных протоколов 1977 года, разработанных для защиты невинных. Эти нападения позорны. Остановите убийства. Прекратите огонь сейчас", - написал Келлог.

Накануне, 24 мая, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив ударные дроны типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. В результате массированного удара агрессора 12 человек погибли, более 60 человек получили ранения.

В Киеве в результате российского обстрела пострадал торгово-развлекательный центр "Блокбастер Молл". Несмотря на повреждения, заведение открылось в этот же день.

Певица Jerry Heil показала последствия разрушения здания в Киеве, где ранее записывала свои песни. Студия звукозаписи, в которой создавались хиты певицы, повреждена в результате ночного российского обстрела 25 мая. Певица эмоционально отреагировала на потерю и обнародовала кадры с места происшествия.

В Житомирской области ночью 25 мая российская террористическая армия убила трех детей. Жертвами путинских захватчиков стали несовершеннолетние в возрасте 8, 12 и 17 лет.

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