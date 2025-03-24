'Ночная месть': защитники Украины показали, как ночью уничтожают живую силу врага. Видео

Бойцы Сил обороны Украины ликвидируют российских оккупантов днем и ночью. На одном из направлений защитники целыми группами обезвредили врагов, которые шли на ночной штурм.

Видео дня

Боевую работу проделали воины 427-го отдельного полка беспилотных систем "Рарог". Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного формирования.

"Ночная месть оккупанту. Присоединяйся к борьбе – стань бок о бок и помоги остановить захватчика!" – прокомментировали защитники.

На снятых с тепловизионного БПЛА кадрах видны многочисленные прилеты по оккупантам, которые группами передвигались к украинским позициям.

Воины "Рарога" с помощью FPV-дронов, которых не остановили вражеские стрелковые выстрелы, прицельно ликвидировали всех захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения Воздушных сил ВСУ на Херсонщине нанесли удар по вражеской роте обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады войск РФ. Огнем были уничтожены плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!