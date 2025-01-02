Ночью над Украиной сбили 47 российских дронов – Воздушные силы

Силы обороны Украины в ночь на 2 января отразили очередную атаку РФ на Украину, сбив 47 ударных беспилотников. Остальные более двух десятков дронов не достигли своих целей, ведь были локационно потеряны.

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В течение воздушного нападения, продолжавшегося с 19:00 минувших суток, ПВО работала в 11 областях. Детали рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Агрессор применил во время атаки 72 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотники других типов с направлений Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 четверга подтверждено сбитие 47 вражеских дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Кроме этого, из-за активного противодействия Сил обороны 24 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны без негативных последствий, один дрон еще был в воздухе, продолжалась боевая работа.

Ночью над Сумщиной зенитчики сбили пять "Шахедов", из них два "приземлили" пограничники. Так же пять дронов успешно превратили в металлолом защитники неба Черкасщины, а в Днепропетровской области уничтожили три вражеских БПЛА, в Николаевской – два, Херсонской – один.

Как сообщал OBOZ.UA, в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 111 ударными БПЛА: защитники неба 63 дрона сбили, а остальные подавили средствами РЭБ. В Киеве обломки уничтоженных целей привели к пожарам, разрушениям, жертвам и пострадавшим.

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