Ночью Россия атаковала Украину 86 дронами: обезврежено 76, есть попадания на шести локациях

В ночь на 1 сентября страна-террорист Россия вновь атаковала Украину с воздуха, в частности, враг применил 86 средств воздушного нападения. Силам ПВО удалось обезвредить 76 БпЛА.

Есть попадания на шести локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о вражеской атаке

По данным Воздушных сил, ночью, начиная с 20:30 воскресенья, 31 августа, враг атаковал Украину 86 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

БПЛА запускали с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России и Гвардейское в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 утра понедельника силами ПВО сбито/подавлено 76 вражеских беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание десяти ударных дронов на шести локациях.

Напомним, российские захватчики 31 августа атаковали Херсон, в результате чего погибла женщина, еще шесть человек получили ранения. Оккупанты также нанесли удары по Харьковщине, там известно о двух пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, утром в воскресенье в порту Черноморска в Одесской области прогремел взрыв. В результате ЧП повреждено гражданское судно NS PRIDE под флагом Белиза. Причиной взрыва, предварительно, могла быть детонация вражеского БПЛА.

