Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре единицы вспомогательной техники. Фото

Норвегия передала Украине восемь танков Leopard 2 и четыре танка специального назначения. Также государство выделило финансы на боеприпасы и запчасти к передаваемой технике.

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Эти танки уже готовы встать на защиту Украины от российской агрессии. О передаче Leopard 2 сообщили вооруженные силы Норвегии.

"Восемь норвежских танков добрались до Украины и готовы воевать против России. Также в Польше продолжается обучение личного состава под эгидой ЕС", — говорится в сообщении.

О намерениях бесплатно передать Украине современные боевые танки в Норвегии заявили еще 26 января этого года. Достаточно скоро правительство страны уточнило: передадут 8 Leopard 2 и четыре машины поддержки.

Сейчас они, отмечают в ВС Норвегии, уже находятся в Украине. Норвегия выделила средства на закупку боеприпасов для переданной бронетехники и запчасти к ней.

"Мы считаем, что сейчас абсолютно правильно поддерживать Украину. Для норвежской и европейской безопасности важно, чтобы Россия не выиграла свою агрессию против Украины", — заявил министр обороны Берн Арильд Грамм.

В ВС Норвегии подчеркнули, что танк — важная часть так называемой системы тактического взаимодействия, необходимая для проведения больших наземных наступлений. Танк мобилен и может быстро перемещаться на большие расстояния по местности, имеет свою защиту в виде брони, позволяющую выжить в боевой обстановке, способен быстро поражать цели на расстоянии до 4000 метров.

"Эти характеристики имеют решающее значение для того, чтобы отдел мог отобрать позиции у противника. Для Украины передача танков будет иметь решающее значение для ее способности вести наступательные операции и вернуть себе земли, оккупированные Россией", – цитируют в ВС Норвегии подполковника Ларса Янсена, командира бронетанкового батальона в Сетермуэне в Тромсе

Напомним, 13 марта сообщалось, что украинские воины завершают обучение на Leopard 2 в Германии и Испании. После учебы они вернутся в Украину уже с танками.