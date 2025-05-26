Новая операция Буданова? Что думают в сети об 'атаке на вертолет Путина' в Курской области

В российских СМИ распространяется информация о том, что вертолет Путина оказался в эпицентре массированной атаки беспилотниками в Курской области. В то же время в украинском инфопространстве ведутся дискуссии по поводу реальности этой атаки и того, насколько близко украинская разведка приблизилась к российскому президенту.

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Как сообщалось, российские пропагандисты ссылаются на командира части ПВО Юрия Дашкина. По его словам, атака произошла, когда Путин находился на Курщине. Россиянам якобы удалось сбить 46 дронов.

"Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента", - заявил Дашкин.

Ранее Кремль сообщил о том, что Путин посетил Курскую область и находился в 100 км от боевых действий.

По мнению политолога и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова, если эти заявления соответствуют действительности, то такая атака беспилотниками означает, что ГУР под руководством Кирилла Буданова имеет все шансы преодолеть защиту президента рф и уничтожить его.

Напомним, в марте в Москве по неизвестным причинам взорвался редкий лимузин из автопарка российского диктатора.