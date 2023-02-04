Новое наступление РФ на Украину уже началось: генерал-лейтенант указал на ''первые звоночки'' и назвал главную задачу для ВСУ

Россия, судя по всему, уже начала свое "большое наступление". К наступательным операциям российское командование планирует привлечь стратегический резерв в 150-200 тысяч мобилизованных захватчиков, они предварительно будут готовы в течение месяца.

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Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко в комментарии 24 каналу. По оценкам генерал-лейтенанта, ситуация напряженная, сейчас ВСУ должны концентрироваться на методическом уничтожении врага.

Романенко отметил, что видит "первые звоночки", указывающие на начало нового наступления российских войск.

"Кто-то больше переживает о том, когда же россияне заведут свой стратегический резерв тысяч на 150-200, которые они там готовят на учебных центрах в Беларуси и в России. И это существенно и важно. И на каких направлениях, где именно заведут. Это тоже очень важно. Но нам и сейчас уже горячо. Я бы обратил внимание на то, что не просто так Генеральный штаб наш, орган, который с военной точки зрения отвечает за всю эту ситуацию, ориентирует на то, что у нас идут упорные бои, тяжелые, где противник медленно, но наступает на Лиманском, Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях", - подчеркнул Романенко.

В то же время, добавил он, бои большей или меньшей интенсивности продолжаются по всей протяженности 1100-километовой линии фронта.

Военный эксперт убежден, что ключевой задачей Сил обороны является методическое и регулярное уничтожение враждебных сил.

"Нужно уничтожать эту силу. И готовиться к предстоящим действиям. Но защищаться, оборонять, а еще лучше – впоследствии завершить стратегическую оборонную операцию и перейти к дальнейшим контрнаступательным действиям", – подчеркнул Романенко.

Максимальное обескровливание российских войск в боях сегодня является обязательным условием дальнейшего перехода украинских войск в контрнаступление, также, как и интенсивная подготовка собственных резервов.

По мнению Романенко, в течение месяца Россия должна подготовить свой стратегический резерв. Впрочем, командование государства-оккупанта уже сейчас при необходимости бросает на территорию Украины определенные подразделения.

"2 мотострелковую дивизию из учебного центра в Беларуси сорвали с подготовки и через территорию России на линию столкновения бросили. Первый пошел",– отметил Романенко.

Напомним, ранее по поводу "большого наступления" РФ высказался также военный эксперт Том Купер. По его мнению, это самое "большое наступление" Герасимова уже в разгаре. Однако, подчеркнул Купер, у государства-агрессора нет нескончаемого запаса войск и техники.

Особенно уязвима РФ в вопросах логистики. Российские средства ПВО оказались не в состоянии защитить даже средние склады поставок от украинских ударов, поэтому по меньшей мере по одному вражескому складу боеприпасов украинские воины взрывают каждую ночь.