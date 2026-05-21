'Новое оружие изменило ход войны': Залужный указал на вызовы для Украины и мира

Война в Украине стала переломным моментом для глобальной безопасности и изменила само понимание современных конфликтов. Новые технологии и дешевые массовые средства поражения трансформировали поле боя и стерли грань между фронтом и тылом.

В этих условиях мировой порядок, существовавший десятилетиями, стремительно теряет эффективность. Об этом говорится в колонке посла Украины в Великобритании и бывшего Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного для NV.

По состоянию на май 2026 года война в Украине остается самой масштабной в Европе со времен Второй мировой и самой кровавой в XXI веке.

По его словам, многие государства до сих пор проходят три этапа осознания угроз: от полного отрицания опасности до перекладывания ответственности на армию и только потом – к пониманию роли государства как главного гаранта безопасности. В итоге именно государство должно обеспечивать готовность к конфликтам и способность их сдерживать.

Залужный подчеркивает, что современная война носит гибридный характер и охватывает не только военную сферу, но и экономику, политику и информационное пространство. Украина, подчеркивает он, "беспрецедентно прошла развитие от скрытой фазы до фазы войны на выживание".

Отдельно он обращает внимание на отсутствие компромиссов в войне такого масштаба: "невозможно быть немножко убитым, или наполовину живым". По его словам, любые полурешения только ухудшают ситуацию и могут привести к еще большим потерям.

Генерал также ставит под сомнение эффективность послевоенного мирового порядка. Он считает, что международные институты не смогли гарантировать безопасность, а концепция "серых зон" создает новые конфликты.

"Если вы согласились на буферную зону – ждите войны", – констатирует он.

В то же время международные альянсы, в частности НАТО, сталкиваются с новыми вызовами. Залужный указывает на их "техническую неготовность к применению силы в современной войне" и политические ограничения демократических систем.

Ключевым изменением, по его словам, стало появление нового оружия.

"Это новое оружие изменило само понятие о ходе войны", – подчеркивает он.

Речь идет о дешевых, массовых и высокоточных средствах поражения, которые позволяют бить по целям в тылу быстрее и эффективнее, чем продвигаться на фронте.

Особую роль играют беспилотные системы, которые уже стали частью интеллектуальных комплексов. Они способны самостоятельно действовать, анализировать ситуацию и даже принимать решения о поражении целей, что формирует новые военные доктрины.

Залужный также подчеркивает, что война в Украине – это не только борьба за территории, но и за базовые ценности.

"Это война не только за интересы, влияния и ресурсы, но и за жизнь, свободу, идентичность и ценности", – пишет он.

Среди рисков он называет возможную деградацию демократии во время войны. Страна, которая противостоит тоталитарному государству, не должна перенимать его методы, ведь это может привести к потере поддержки союзников.

Отдельно он отмечает, что Украина уже имеет уникальный опыт, полученный высокой ценой.

"За наш опыт платим кровью", – указывает он, подчеркивая, что этот опыт должен стать основой для формирования новой системы безопасности.

По его мнению, победа в войне на истощение означает выживание государства. Любые компромиссы, которые подрывают государственность или способствуют внутренним угрозам, неприемлемы, ведь могут привести к потере субъектности.

Залужный заключает, что значение украинского опыта для мира станет понятным со временем. В то же время уже сейчас очевидно, что именно этот опыт формирует основу будущей международной архитектуры безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Валерий Залужный заявил, что войны в Украине и на Ближнем Востоке имеют общую природу – отсутствие своевременных решений на глобальном уровне. Это уже привело к разбалансировке системы международной безопасности. Залужный предостерегает, что история неоднократно демонстрировала: затягивание с решениями и надежда на "случай" только способствуют расширению войн и увеличению количества жертв.

