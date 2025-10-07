Новое оружие против 'Шахедов': что известно и сколько стоит миниракета Thales, которой Украина сбивает дроны. Фото

Война беспилотников, в которую переросло полномасштабное вторжение России в Украину, привела к появлению нового оружия против БПЛА. Европейский производитель Thales разработал дешевую зенитную мини-ракету с боеголовкой-"дробью", предназначенную для борьбы именно с таким типом угроз.

Такие мини-ракеты уже применяют в Украине для борьбы с ударными дронами типа "Шахед". Об этом пишет Business Insider.

По словам производителя, для компактной 70-мм ракеты была разработана новая боеголовка FZ123. Она наполнена тысячами крошечных стальных шариков, которые разлетаются во все стороны при взрыве почти килограммового заряда.

Зона поражения при взрыве составляет до 25 метров в диаметре. Этого достаточно, чтобы уничтожить беспилотник.

Но эти стальные шарики могут поразить дрон и на большем расстоянии – в зависимости от того, как далеко летела ракета, они могут разлететься еще шире, ведь боеприпас действует по принципу дробовика.

Максимальная дальность самой ракеты с такой боеголовкой составляет до 3 км.

Как заявил директор Thales Belgium по транспортным средствам и тактическим системам Томаса Колине, новую мини-ракету уже "разворачивают" в Украине, и сейчас спрос со стороны Киева превышает производственные мощности компании.

"Хорошая новость для нас заключается в том, что если они просят больше, это означает, что они довольны", - сказал Колине.

Он также отказался озвучить масштабы поставок этих ракет в Украину.

Дороже, чем дроны, дешевле, чем ракеты

Представитель компании Thales не раскрыл стоимость зенитных мини-ракет, которые уже поставляются в Украину. Он отметил, что эти ракеты дороже украинских дронов, которые применяют для уничтожения "Шахедов", однако существенно дешевле стандартных зенитных ракет, стоящих на вооружении западных армий.

В Thales Belgium уточнили, что даже самые дорогие образцы их мини-ракет с лазерным наведением обычно стоят около пятой части цены обычной ракеты. По данным Business Insider, самые дешевые зенитные ракеты AIM-7 Sparrow, которые могут запускаться с самолетов F-16, имеют цену около 125 000 долларов за единицу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия столкнулась с нехваткой носителей для ракет, но строит новые пусковые площадки для "камикадзе". В сентябре российские оккупационные войска достаточно интенсивно применяли дроны и приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

