Новые маршруты и больше маневров: военный журналист объяснил тактику армии РФ по ракетам и БПЛА

Российские захватчики усовершенствовали тактику ракетной атаки. В ночь на 27 апреля они запускали средства поражения частично новыми маршрутами, ракеты больше маневрировали.

К тому же, захватчики пытались достичь одновременного тайминга подлета "Кинжалов" и Х-101. На это обратил внимание военный журналист Богдан Мирошников.

"Максимально сложная ночь (и часть вечера 26.04) у наших сил ПВО. Наши ребята работали на грани. Частично новые маршруты, еще больше маневров, тайминг подлета х-101 и кринжалов одновременно. Ракет не было много, как в декабре-январе, но враг сейчас к каждой атаке очень тщательно готовится, и, к сожалению, этот подход также имеет частичный успех", – написал он.

Сейчас Украина нуждается в дополнительных батареях Patriot и других ЗРК еще больше, чем раньше, убежден журналист.

"Кстати, оккупанты так ничего и не поняли. Мы продолжим уничтожать их НПЗ – и обстрелы нашей энергетики и газовой промышленности нас не остановят. Славянск-на-кубани не даст соврать", – намекнул на ночную "бавовну" на территории государства-агрессора Мирошников.

Напомним, в ночь на 27 апреля армия России устроила новую массированную ракетную атаку на Украину. По разным регионам нашего государства захватчики запускали ракеты разных типов, включая баллистические. Часть вражеских средств поражения в течение двухчасового воздушного боя была уничтожена силами ПВО.

Главной целью врага на этот раз снова была украинская энергетика: атакованы четыре ТЭС, есть по меньшей мере один раненый энергетик.

Кроме того, ночью захватчики атаковали медучреждение в Харькове, в котором находились более 1000 человек. От страшной трагедии с огромным количеством жертв и пострадавших облцентр отделяли несколько метров: "высокоточные" ракеты попали в землю вблизи заведения, и завершилось все выбитыми стеклами, разбитыми крышами и одним легким раненым.

Также сообщалось, что 26 апреля оккупанты ударили по Сумам и Белополью. Под удар попал промышленный объект: погибшие среди мирных жителей.