'Новый номинант на премию Дарвина': оккупант увидел прилетевший к нему в 'нору' дрон, решил пощупать его. Видео

Украинские воины наносят захватчикам значительные потери с помощью FPV-дронов. Иногда, однако, они не срабатывают сразу – и тогда на помощь приходят сами российские захватчики.

Известный блогер и волонтер Сергей Стерненко опубликовал видео с таким случаем. На нем дрон залетел в блиндаж к оккупантам и не взорвался, тогда один из захватчиков решил его потрогать.

"Новый номинант на премию Дарвина. Кацап увидел прилетевший к нему в нору дрон решил потрогать его. И сдох. Спасибо "Айвенго и друзьям" за отличную работу и вам за постоянные донаты на дроны", – написал Стерненко.

На опубликованных кадрах в вырытую в земле захватчиками "нору" залетает украинский дрон. Он не взрывается, а приземляется прямо на входе в блиндаж.

И один из россиян, вместо того чтобы радоваться, что не сгорел, подходит поближе к БпЛА и начинает его щупать.

В этот момент и раздается взрыв, не оставляя оккупанту ни одного шанса.

Напомним, утром 5 апреля в Генштабе сообщили, что накануне ВСУ обезвредили за сутки 73 вражеских ББМ и 860 оккупантов. Второе место по количеству уничтоженной техники заняли на этот раз вражеские автомобили, далее следуют 50 артиллерийских систем и 15 танков.

Всего ликвидировано 237 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Потери же в живой силе за время полномасштабного вторжения в Украину достигли 445 900 захватчиков.