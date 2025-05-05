Новый робот 'Вислюк' будет помогать Силам обороны на войне: на что он способен. Фото

Министерство обороны Украины официально допустило к эксплуатации в Вооруженных силах новый наземный роботизированный комплекс отечественного производства под названием "Вислюк". Несмотря на компактные размеры, этот робот обладает большим функционалом.

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Об этом сообщило Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники. Разработку создала команда украинских инженеров на основе практических запросов военных.

Разработку создала команда украинских инженеров на основе практических военных запросов. "Вислюк" предназначен для выполнения широкого спектра задач на передовой - от логистических операций до эвакуации раненых и инженерного обеспечения.

Платформа имеет компактные размеры, что позволяет транспортировать ее по обычному микроавтобусу или прицепу. Она оборудована двумя бесшумными электродвигателями и металлическими гусеницами, благодаря которым может уверенно передвигаться по песку, болотам и пересеченной местности. Максимальная нагрузка – до 200 кг, также возможна буксировка легковой техники.

Комплекс доступен в нескольких модификациях – для логистики, эвакуации, минирования, установки инженерных заграждений, а также как мобильная платформа для радиорелейных станций или оптико-электронного наблюдения.

"Вислюк" оснащен ребостойкими каналами управления, с возможностью дополнительной оптоволоконной связи. Аккумуляторы снабжают несколько часов автономной работы в полевых условиях. "Вислюки" работают в любых погодных условиях.

Напомним, в Силах беспилотных систем ВСУ впервые продемонстрировали работу и раскрыли возможности украинского лазерного комплекса "Тризуб". Он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы, баллистику, а также самолеты и вертолеты.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские разработчики создали универсальный водный дрон, оснащенный торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Речь идет о работе под названием "Катран", высокотехнологичной разработкой украинского хаба Military Armored Company.

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